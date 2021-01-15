شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر لـ"أبلة فاهيتا": بدأت الغناء فى المدرسة وبسمع وردة وليلى نظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت أبلة فاهيتا بضيف حلقتها المطرب هيثم شاكر فى بداية برنامجها على قناة on، قائلة: "رحبوا معايا بالرومانسى الأمور الشطور، هيثم مش معقولة الفورمة"، ثم سألته: "عندك كام سنة"، ليرد عليها: "عندى 38 سنة وبدأت بالغناء فى المدرسة وكنت بغنى النشيد الوطنى بمدرسة فى السعودية، وقعدنا هناك لحد ما وصلت لإعدادي".

وسألته أبلة فاهيتا عن سبب اختفائه وظهوره، ليرد هيثم قائلا: "مشاكل مع شركات الإنتاج وعقبات فى الحياة بس الحمد الله رجعت بكل قوة"، وعن أكثر مطربات يحب هيثم الاستماع لهم هما وردة وليلى نظمى.

وقدم هيثم شاكر مسلسل "حب عمرى" فى شهر رمضان الماضى، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.‏

وكانت آخر ألبومات هيثم شاكر، "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هى "ماتوصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى "لحقتينى " كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوي، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.