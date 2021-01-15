شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: حورية فرغلى كانت بتدينى فلوس لمساعدة الزملاء غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، رسالة إلى الفنانة حورية فرغلى، خلال لقائه أحد البرامج التليفزيونية، بعد أزمتها الأخيرة وقال: "حورية فرغلى أنا أعرفها كويس وهى من الناس المحبة لزملائها، وكانت بتكملنى وتقولى شوف مين عاوز إيه في الخفاء ومتقولش اسمى، واديتنى فلوس كتير جدا جدا لمساعدة بعض الزملاء وبعض أسر الزملاء غير القادرين".

وأضاف أشرف زكى: "عاوز أقولها إنتى إنسانة جميلة، ولكى عندى رصيد وعندنا كلنا رصيد من الحب حقيقى، وأنا عن تجارب شخصية كتير معاكى عمرك مابخلتى على إنك تدعمى زملائك وتقفى معاهم، احنا النهاردة بنقولك احنا بنحبك وربنا يعطيكى على قد نيتك، لأنك إنسانة جميلة ورقيقة وتستحقى كل تقدير، وربنا يشفيكى مما أنتِ فيه، ومفيش حاجة اسمها محدش بيسأل عليا إنتى عارفة كلنا بنحبك".

وتصدرت حورية فرغلى مواقع السوشيال مديا والفضائيات بعد تصريحاتها في تليفزيون الخليج 365 والتي قالت فيها إنها تعانى الاكتئاب إثر تجاهل الوسط الفنى، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفنى ابتعد عنها، عقب إصابتها فى "الأنف"، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، ولكن الأطباء "بوظولى مناخيرى" على حسب قولها، وكنت بقول عايزة أروح قبرى بسبب شتيمة الناس".

وأوضحت حورية فرغلى: أنها لم ترَ نفسها فى "المرآة" لمدة عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل "الأنف"، وأنا بنت ومش قادرة أبص في المراية من سنتين، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهانى في المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفى .

وتابعت حورية أن هناك شخصيتين فقط يبادران بالسؤال عنها وهما الفنانة القديرة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين، لافتة إلى أنهما يتواصلان معها ويتحدثان إليها فى أغلب الأوقات، موضحة أنه كان هناك أشخاص قريبين منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم باعوها وتركوها وحيدة عقب مرضها، قائلة: كانوا عاملين انهم حبايبى وهما بيمثلوا.