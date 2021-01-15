شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: فساتين رانيا يوسف قنبلة.. والفنانة تعلق: بحب الفرفشة والنعنشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رانيا يوسف، في لقاء تليفزيونى، إنها شعرت بكل أعراض كورونا ليلة رأس السنة، وعلق الكابتن مجدى عبد الغنى، خلال اللقاء، على شعورها بأعراض كورونا: رانيا يوسف ما يجيلهاش كورونا، دى عندها مجموعة فساتين تطفش أي كورونا، وفى لعيب بيشوط شوطة قنبلة وفى شوطة صاروخ، وكل ده في فساتين رانيا يوسف.

وقالت الفنانة رانيا يوسف: "عام 2020 كان عام حلو وأكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط، وأكيد لازم يكون جانب مشرق"، مضيفة: "أنا شخصية متفائلة للغاية، وبحب الفرفشة والنعنشة"، وقاطعها مجدي عبد الغني قائلا: "فساتينها تدل على تفاؤلها".

ومن جانبه، قال مجدي عبد الغني: "عام 2020 كان عاما سيئا للغاية، وذلك بسبب الحجر المنزلي وانتشار فيروس كورونا".

وتحدث مجدي عبد الغني عن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا: "حسام البدري يتسم بالجدية أثناء تواجده داخل الملعب، وأثناء أي مباراة لمنتخب مصر وهذه طبيعته منذ أن كان لاعبا".