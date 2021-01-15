شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك وزوى سالدانا ينضمان لفيلم المخرج ديفيد أو. راسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمى رامى مالك والنجمة زوى سالدانا إلى فريق عمل فيلم المخرج ديفيد أو. راسل المقبل، والذى لم يحمل عنوان حتى الآن، والفيلم بطولة كريستيان بيل ومارجوت روبي وجون ديفيد واشنطن.



رامي مالك وزوي سالدانا

ويجري تصوير الفيلم حاليًا في لوس أنجلوس، وكان قد انضم الممثل العالمي جون ديفيد واشنطن إلى النجمان مارجوت روبي وكريستيان بيل للمشاركة في بطولة الفيلم الجديد للمخرج ديفيد أو راسل، والفيلم سينتج بموجب اتفاقية Regency التي اتمتها مع فوكس و ديزني ، والفيلم سيكون من تأليف راسل ولم يكشف عن اي تفاصيل حول قصة الفيلم والذى سيكون عودة للمخرج ديفيد أو. راسل منذ عام 2015 بعدما اخرج فيلم ، Joy, بطولة جينيفر لورانس، وتم التخطيط لبدء إنتاج الفيلم في أبريل الماضي قبل ايقاف العديد من المشاريع بسبب كورونا، ومن المقرر بدأ التصوير بداية شهر يناير المقبل في لوس أنجلوس.

وفي سياق آخر طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Little Things الذى يجمع كلا من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية البرومو الدعائى للفيلم عبر يوتيوب والمنصات المختلفة على كافة وسائل السوشيال ميديا، حيث سيطر النجمان رامى مالك ودينزل واشنطن على كافة أحداث البرومو المشوق للفيلم.

وكشف القائمون على فيلم The Little Things، هذا الأسبوع عن الملامح الأولى للعمل المقرر عرضه يوم 29 يناير المقبل عبر منصة HBO Max، ويقوم ببطولته كل من النجم دنزل واشنطن والنجم العالمى رامى مالك، ومن إخراج جون لى هانكوك.