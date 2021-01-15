وفاة مدرب الرقص حسام عبدالحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفي مدرب الرقص حسام عبدالحميد، مساء أمس الخميس، وأعلن الفنان الشاب جمال شاكر خبر الوفاة عبر حسابه بـ"فيسبوك".

حسام عبدالحميد الشهير بـ"سونيك"، بدأ الرقص في سن مبكرة كراقص بوب ثم التحق بفريق المسرح بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وشارك في العديد من العروض المسرحية منذ عام 2004، بعضها على مسرح الجامعة، والبعض الآخر على مسارح مستقلة وضمن مهرجانات.

بدأ مشواره الإحترافي للرقص المعاصر في 2008 مع برنامج ورشة الرقص المعاصر بستوديو عماد الدين وفاز عرضه (سكر مالح) بجائزة أحسن عرض راقص وأحسن ديكور وأحسن إضاءة بمهرجان البقية تأتي يناير 2011 ، مما قاده إلى العرض في فرنسا.