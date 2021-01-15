وفاء عامر بصحبة نجلها وإيمان العاصي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

وفاء عامر

نشر عمر فوزي، نجل الفنانة وفاء عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة تجمعه بوالدته.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من جلسة تصوير بإطلالة غريبة.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض داخل منزلها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "نظارة" طبية.

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.