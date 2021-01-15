كليب جنيفر لوبيز “مليء بالرمزيّة”: افردوا أجنحكتم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز مقطعاً من #كليب أغنيتها الجديدة “In The Morning” (في الصباح) مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، لاقى إعجاب مئات الآلاف.

وحثّت لوبيز جمهورها على مشاهدة كليب الأغنية الجديدة، معلقة بالقول: “وقد أحببتك أكثر من نفسي. أنا متحمسة جداً لمشاركة الفيديو الرسمي لـ”In The Morning” معكم، إنه مليء بالرمزية”.

وكشفت لوبيز في كليبها عن رشاقتها من خلال اختيارها تصوير بعض المشاهد عاريةً واضعةً فقط أجنحة على ظهرها، موضحة: “يتمحور حول حبّ مظلم من طرف واحد وإدراك أنكم لا تستطيعون تغيير أي شخص سوى أنفسكم. فافردوا أجنحتكم وابتعدوا عن أي شخص أو أي شيء لا يقدِّر كل ما تقدمونه”.

وبحسب ما جاء في موقع “الصن” البريطاني، أوضحت لوبيز في وقتٍ سابقٍ المعنى وراء أغنيتها الجديدة قائلة: “تدور الأغنية حقاً حول المطالبة بأن تُعامَل بالطريقة التي تليق بك”، مضيفة: “تدخل هذه الفتاة في علاقة تجعلها تغرق لذا ينبت لها ذيل حورية البحر ثمّ تحاول شيئًا فشيئًا أن تفرد جانحيها لتتمكن من التحليق بعيداً عن العلاقة المدمّرة”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُبرز فيها لوبيز مفاتنها لجمهورها، إذ إنها نادراً ما تفوّت فرصة لإظهار جمالها ورشاقتها.