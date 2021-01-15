كارول سماحة تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة.. “شكرًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يبدو أن موعد طرح أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة بعنوان “شكرًا”، أصبح قريبًا جدًا، حيث أعلنت كارول عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” أن الأغنية ستبصر النور بعد أيام قليلة.

ومن خلال تغريدة لها، أطلقت كارول العد التنازلي لصدور الأغنية، فكتبت: “أيام قليلة تفصلنا عن عملي الجديد، شكرًأ”.

وكانت كارول سماحة قد صوّرت أغنية “شكرًا” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة، وبحسب مصادر خاصة بموقع “بتجرد”، فقد رصدت شركة “لايف ستوديوز” ميزانية عالية لإنجاز هذا العمل، وذلك على نفس النهج الذي اتّبعته في إنتاج كليب كارول السابق Bon Voyagae.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا ألبومها الميلادي Christmas Carole وتضمن 9 أغنيات هي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).