شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة هبة عبد العزيز تضع توأم "جبريل وسليمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الفنانة هبة عبد العزيز مولودين توأم وأطلقت عليهما جريل وسليمان، وذلك بعد أكثر من عامين زواج، حيث تزوجت فى شهر أغسطس من عام 2018 في حفل عقد قران بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.



الفنانة هبة عبد العزيز

وصورت هبة عبد العزيز مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" وهى حامل، إلا أنها استطاعت الانتهاء من تصوير مشاهدها قبل ظهور علامات الحمل عليها، لتحصل على راحة بعدها حتى وضعت مولوديها.



غرفة الوضع فى المستشفى

مسلسل "الآنسة فرح"، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك فى بطولته أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.

وشاركت هبة عبد العزيز في العديد من الأعمال الفنية أبرزها "هبة رجل الغراب" الجزئين الثالث والرابع وقدمت شخصية "بيرى"، و"الكبير أوى" الجزء الخامس وقدمت شخصية "خوشناف"، و"نيللى وشريهان" مع دنيا وايمى سمير غانم، و"الكابوس" مع غادة عبد الرازق، و"نصيبى وقسمتك"، وفيلم "عمر الأزرق" مع نضال الشافعى" ومسلسل "طلعت روحى" مع انجى وجدان



الفنانة هبة عبد العزيز فى قبل الولادة



هبة عبد العزيز اثناء الحمل