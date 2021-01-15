شكرا لقرائتكم خبر عن "شطبنا" أول أغانى رامى صبرى فى 2021 بتوقيع محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان رامى صبري من تسجيل أحدث أغنياته بعنوان "شطبنا"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية، لتكون أولى أغانى رامى صبرى فى عام 2021.



اغنية شطبنا

وكشف رامي صبري مؤخراً عن تدخل نقيب الموسيقيين هانى شاكر والسيناريست مدحت العدل على خط أزمته الأخيرة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، بعد غنائه أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب بصوته على السوشيال ميديا.

وكتب رامى عبر حسابه بموقع إنستجرام: "كلمني نقيب المهن الموسيقية الأستاذ هاني شاكر والدكتور مدحت العدل كل الاحترام لهم وحاضرهنسى اللي فات بس لو حصل أي تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان علي السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم اللهم بلغت اللهم فاشهد". فيما رد عزيز الشافعي على تصريح رامى صبرى، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أولا هي دعوى مش دعوة، دعوة دي لما تعزمنا على حفلة، ثانيا: احنا أصحاب الحق مش أنت خالص، ثالثاً.. بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فدى الحاجة الوحيدة الصح اللى أنت قولتها وأنا ماكانش فى بالى خالص آخد حقى منك في اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء". وكان آخر أعمال رامى صبرى الغنائية كليب أغنية "خطيرة" التى طرحها على على يوتيوب، حيث تم تصويره من عدة أفراح غنى بها مؤخرا، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى.

أما آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من ألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، أغنية "محتاج سنة"، التى طرحها المطرب أحمد جمال، وحققت نجاحا كبيرا، وهى ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى.