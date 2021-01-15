شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا وجنيفر لوبيز يغنيان فى حفل تنصيب جو بايدن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إعلامية أن كلا من النجمتين ليدي جاجا وجنيفر لوبيز سيغنيان خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أعلنته اللجنة الافتتاحية الرئاسية لبايدن اليوم الخميس.

وذكر موقع شبكة abcnews الأمريكية أن الإعلان الذى يعرض بالتفصيل المشاركين في حفل تنصيب أحد الجوانب الأكثر تقليدية في افتتاح بايدن، والذى تم تغييره إلى حد كبير وسط جائحة كورونا، كما يواجه مخاوف جديدة عقب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي والتي خلفت خمسة قتلى.

وأفاد التقرير بأن اللجنة أعلنت أن جاجا، التى ظهرت فى الحملة الانتخابية مع بايدن خلال انتخابات 2020 وعملت مع نائب الرئيس في حملته "إنها علينا" لمكافحة الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي، ستؤدي النشيد الوطني عندما يؤدي بايدن اليمين، كما من المقرر أن تقدم جنيفر لوبيز، التي أيدت بايدن، وشاركت في محادثة افتراضية مع الرئيس المنتخب خلال الحملة عرضًا موسيقيًا في هذا الحدث.

واستطرد التقرير أن الحفل يضم الأب ليو جيه أودونوفان، الذي شغل منصب الرئيس الرابع والأربعين لجامعة جورج تاون، وهو صديق قديم لبايدن وعائلته، كما يتضمن قراءة شعرية للكاتبة الأمريكية أماندا جورمان، كما يحضر تنصيب بايدن أيضًا أعضاء من الرابطة الدولية لرجال الإطفاء (IAFF)، وهي نقابة دعمت بايدن منذ فترة طويلة، وكانت أول من دعمه في سباق 2020.