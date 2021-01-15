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عمرو وهبة يشكر هشام جمال:"مسبنيش ولا يوم فى المستشفى"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان عمرو وهبة، شفاءه من فيروس عبر خاصية ستورى على حسابه على انستجرام، كما وجه الشكر للمنتج و الفنان هشام جمال لوقوفه بجانبه وقت مرضه.

وكتب عمرو وهبة، قائلا:" اشكر الراجل ده اللى ماسبنيش من أول يوم تعب وهو أول حد جالى المستشفى وساق من زايد للتجمع وهو أصلا تعبان و كان عنده لسه كورونا ومسبنيش ثانية و لما رجعت المستشفى رجعلى تانى و فضل معايا و مكالمة كل يوم و اهتمام و دكاترة و جدعنه ربنا يكرمك و يجازيك كل خير يا أخويا".


عمرو وهبة و هشام جمال

 

وقد أعلن الفنان عمرو وهبة، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرى مسحة كورونا، حيث كتب عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على انستجرام:"الحمدالله بعد عدة إصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والأشعات عملت مسحة جديدة والنتيجة الحمد الله طلعت.... بردو بوزيتيف".

وأضاف عمرو وهبة عبر خاصية الاستوري بطريقة ساخرة :"برده بوزيتيف" أي (إيجابية)، ثم شارك جمهوره صورة له مازحا :"بوزيتيف تاني إزاي حضرتك بقولك عامل المسحة أم 2500 جنيه".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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