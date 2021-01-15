شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة يشكر هشام جمال:"مسبنيش ولا يوم فى المستشفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان عمرو وهبة، شفاءه من فيروس كورونا عبر خاصية ستورى على حسابه على انستجرام، كما وجه الشكر للمنتج و الفنان هشام جمال لوقوفه بجانبه وقت مرضه.

وكتب عمرو وهبة، قائلا:" اشكر الراجل ده اللى ماسبنيش من أول يوم تعب وهو أول حد جالى المستشفى وساق من زايد للتجمع وهو أصلا تعبان و كان عنده لسه كورونا ومسبنيش ثانية و لما رجعت المستشفى رجعلى تانى و فضل معايا و مكالمة كل يوم و اهتمام و دكاترة و جدعنه ربنا يكرمك و يجازيك كل خير يا أخويا".



عمرو وهبة و هشام جمال

وقد أعلن الفنان عمرو وهبة، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرى مسحة كورونا، حيث كتب عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على انستجرام:"الحمدالله بعد عدة إصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والأشعات عملت مسحة جديدة والنتيجة الحمد الله طلعت.... بردو بوزيتيف".

وأضاف عمرو وهبة عبر خاصية الاستوري بطريقة ساخرة :"برده بوزيتيف" أي (إيجابية)، ثم شارك جمهوره صورة له مازحا :"بوزيتيف تاني إزاي حضرتك بقولك عامل المسحة أم 2500 جنيه".