سعد الصغير "تريند" بسبب فيديو من 2009.. ومغرد: بيعبر عن ثقافتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

جاء اسم الفنان سعد الصغير ضمن قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر"، بسبب فيديو قديم له من برنامج المقالب "حيلهم بينهم كمان وكمان" الذي عرض عام 2009.

وخلال الفيديو ظهر الصغير رفقة الفنان محمد شاهين ضمن فقرات البرنامج، وحينما وجهت المذيعة سؤالًا للأخير حول مجال عمله وذكرت كلمة إنجليزية أعترض سعد الصغير وأخبرهم بعدم إدخال أي كلمات إنجليزية أثناء المقابلة.

وتداول مستخدمو "تويتر"، هذا الفيديو على نطاق واسع، وجاءت بعض التعليقات: "سعد الصغير ده جميل والله"، "سعد الصغير بيعبر عن ثقافتنا جامد".

من ناحية أخرى، شارك سعد الصغير في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "ولاد إمبابة"، بطولة لطفي لبيب، فريدة سيف النصر، أحمد شيبة، شمس، نادر أبو الليف.