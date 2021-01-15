بعد مشاركته في "صاندانس".. مخرج "كباتن الزعتري": انتصارا لحلمي وشغفي بالسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المخرج والمنتج علي العربي، عن سعادته الكبيرة باختيار فيلمه "كباتن الزعتري" للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس، والذي يُقام في ولاية أوتاوا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع العربي في بيان صحفي "سعيد وفخور بمشاركة الفيلم في المهرجان وأعتبره انتصارا لحلمي وشغفي بالسينما، ولأنه أيضا واحد من أعرق وأكبر المهرجانات السينمائية العالمية ولا يقبل الكثير من الأفلام من المنطقة العربية".

وأضاف علي العربي، أنه من الجيد أن يشارك فيلم مصري في السوق الأمريكي لأنه سوق عالمي ضخم وليس لدى العديد من المخرجين خبرة كبيرة به علي عكس السوق الأوروبي الذي استطاع المصريين المنافسة به منذ سنوات طويلة، وأشار علي العربي إلى أن مهرجان صاندانس يضمن للفيلم مشاهدة كبيرة في العالم كله ليس فقط على مستوى الجمهور وإنما على مستوى المؤسسات الداعمة للسينما وشباب السينمائيين.

وأوضح علي العربي أنه التقى المراهقين، "محمود وفوزي" بطلي الفيلم عام 2013، مشيرا إلى أن الفيلم عمل ملهم وهو عن الحلم والصداقة وكرة القدم وعن الحالمين في أماكن تنعدم فيها الفرص.

واستكمل المخرج والمنتج للفيلم علي العربي قائلا إن تصوير الفيلم كان يستمر لحوالي 6 إلى 7 أشهر متواصلة في العام ما بين التصوير داخل المخيم وغيرها من الدول في نفس الوقت، وهو ما يجعل العمل أكبر إنتاج في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وهي التكلفة التي تحملها بالكامل من خلال شركته "Ambient light" ، إضافة إلي المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء ومارك لطفي المنتج الإستشاري ممن شكلوا إضافة كبيرة للفيلم.

وأضاف علي العربي أن مهرجان الجونة السينمائي محطة مهمة في بداية خروج الفيلم، لأنه ثاني المهرجانات نقدم به لطلب دعم منه وفعلا حصل الفيلم على دعم كبير ليس ماديا فقط، فهو من أهم المنصات الداعمة للأفلام وسوق كبير عالمي في مصر تستطيع من خلاله التعرف على كثير من صناع السينما وروادها وكان تجربة مهمة جدا للفيلم والمهرجان دعمنا بشكل كبير.

واختتم علي العربي حديثه بأنه يتمنى أن يشعر العالم بالمشاعر التي يشعر بها بطلي الفيلم والتي تتشابه مع الظروف التي نعيش فيها حاليا فبطلي العمل معزولان داخل مخيم، والعالم كله الآن معزولا أيضا بسبب فيروس كورونا.