إيما روبرتس تنشر الصورة الأولى لطفلها رودس 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 11:41 مساءً - معظم أمهات هوليوود بدءًا من جيجي حديد إلى إيما روبرتس لا يتعجلن إظهار وجه أطفالهن الحديثي الولادة إطلاقاً خاصةً في العام الأول من أعمارهم.

و نجمة هوليوود الشابة إيما روبرتس،البالغة من العمر "29 عاماً" نشرت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الصورة الأولى لطفلها الأول "رودس" من شريكها الممثل غاريث هدلوند "36 عاماً" بعد ولادته بأسبوعين في أواخر شهر ديسمبر-كانون الأول 2020 ،لكنها أخفت وجهه عبر احتضانها له ،وفقاً لما ذكرته صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

نور إيما روبرتس الساطع

إيما روبرتس وغاريث هدلوند

وعلقت إيما روبرتس على جانب صورتها مع طفلها الأول "رودس" الذي طالما تمنت إنجابه قبل سنوات طويلة: " شكراً 2020 على اعطائنا شيئا صحيحا (نورنا الساطع رودس روبرت هيدلوند) ".

وارتدت إيما روبرتس بصورتها الأولى مع طفلها "رودس " فستاناً أنيقاً برتقالي اللون ،ولفت طفلها ببطانية باللون نفسه لكن داكن أكثر ،وظهرت بالصورة تعانقه بحب وحنان وهي جالسة على كنبة خشبية في حديقة منزلها.

وحازت الصورة خلال يوم واحد لغاية الخميس 2 مليون و600 ألف إعجاب.

آشلي بينسون أول المهنئات

وكانت الممثلة الشابة آشلي بينسون أول المهنئات لإيما روبرتس في إنستقرام،فهنأتها بتعليق دافىء قالت فيه:" سعيدة جداً من أجلك،أحبك".

يشار إلى أن إيما روبرتس أعلنت بنفسها في آب- أغسطس الماضي عن حملها بطفل ذكر حين نشرت صورة لها مع شريكها غاريث هيدلوند وعلقت قائلة: "رجلاي المفضلان"، وكانت عمتها نجمة هوليوود الشهيرة جوليا روبرتس أول المهنئات لحملها السعيد في السوشيال ميديا.

وفي شهر أكتوبر- تشرين الأول من العام 2020 الماضي،أقامت إيما روبرتس حفل "بيبي شاور" إحتفالاً بحملها وقرب ولادة طفلها في الهواء الطلق مع عائلتها وأصدقائها المقربين فقط ضمن تجمع صغير تقيداً بإجراءات الوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وشوهدت إيما روبرتس لأول مرة مع شريكها غاريث هيدلوند في مطلع عام 2019،وأنجبت طفلها الأول منه بعد مرور عامين على علاقتهما.







