شاكيرا أحدث مغنية عالمية تبيع حقوق أغانيها في 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 11:41 مساءً - بحسب وسائل الإعلام وصحيفة "الغارديان" البريطانية،أصبحت شاكيرا، نجمة البوب وكاتبة الأغاني الكولومبية، أحدث فنانة تبيع حقوق رصيدها الغنائي الكبير البالغ 145 أغنية، حيث أبرمت صفقة مع شركة هيجنوسيس سونغ فاند المسجلة في بورصة لندن، وفقاً لما ذكرته الشركة اليوم، بعد أن قوضت أزمة تفشي فيروس كورونا إيرادات حفلات الغناء،ولم يتم الكشف عن قيمة المبلغ الذي تقاضته شاكيرا مقابل ذلك.
باعت 80 مليون تسجيل
تعتبر شاكيرا أنجح مغنية لاتينية،حيث باعت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 80 مليون تسجيل، وحصلت 3 مرات على جائزة غرامي، ولديها قائمة متابعين ضخمة على منصتي البث الموسيقي سبوتيفاي ويوتيوب .
واحترفت الغناء مبكراً حيث أصدرت ألبومها الأول وهي في ال18 من عمرها فقط.
وقالت شاكيرا ،البالغة من العمر (43 عاماً) في بيان:"كوني كاتبة أغاني ،هو إنجاز أعتبره مساوياً ،وربما أكبر من كوني مغنية وفنانة ".
ملكة الموسيقى اللاتينية
يشار إلى أن بوب ديلان باع حقوق أغانيه قبل شاكيرا في شهر ديسمبر الماضي كامل رصيده الغنائي البالغ 600 أغنية مقابل 300 مليون دولار "225 " مليون جنيه استرليني ،في أكبر صفقة موسيقية منذ عقود.