ريبيل ويلسون تكشف حادثة اختطافها في موزبيق لليلة كاملة..وهكذا تصرفت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 11:41 مساءً - تعرضت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون للإختطاف خلال رحلة مشتركة مع نساء أخريات في أفريقيا،فماذا حدث معها؟ ولماذا اختطفت؟

كشفت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون البالغة من العمر"40 عاماً" حين سئلت عن الموقف الأكثر رعباً الذي تعرضت له في حياتها عن تفاصيل اختطافها في إفريقيا في الحلقة الأخيرة من برنامج "Straight Talking" وقالت إنها كانت تسافر مع مجموعة من النساء الى ريف موزمبيق، عندما تم توقيف الشاحنة التي كن فيها وتم اختطافهن من قبل رجال مسلحين. وأضافت: "كنا في شاحنة مواشي وجاء هؤلاء الرجال في شاحنة أخرى ومعهم الكثير من البنادق. توقفوا إلى جانبنا مع بنادقهم الكبيرة وكانوا يقولون: "نعم،عليك النزول من شاحنتك ".

تعاملت مع موقف اختطافها بحكمة

ريبيل ويلسون

وأضافت ويلسون: "أخذونا إلى منزل في مكان مجهول، شعرت أني تعاملت جيدًا مع هذا الموقف الخطر بشكل جيد، وقالت: كنت مثل قائدة للفريق".

وتابعت ريبيل ويلسون سردها لماحدث معها قائلة: "أجلسونا ،وقلت للجميع أن يربطوا أذرعهم ببعضهم البعض، لأنني كنت مرعوبًة في الليل من فكرة أنهم قد يرغبون في أخذ إحدى الفتيات أو شيء من هذا القبيل"،لكن لحسن الحظ لم نتأذ.

سبب الإختطاف

أفرج عن الجميع في اليوم التالي،أطلقوا سراحنا،وقالوا لنا: "شاحنتكم جاهزة الآن،يمكنكم الذهاب،انطلقوا في الطريق"،لم نطرح أي أسئلة أو نتجادل معهم،عدنا للشاحنة،وعبرنا حدود "موزبيق" و"جنوب إفريقيا" بعد بضعة ساعات فقط،وأصبحوا بأمان.

وقالت ريبيل في البرنامج الشهير: " إنها تعتقد أن الرجال المسلحين استخدموهم لتهريب مواد غير قانونية وضعوها في أسفل السيارة التي كانوا فيها".

وفوجىء مقدم البرنامج أنتوني ميدلتون بمعرفته أنه تعرضت للإختطاف يوماً في الموزبيق فقال لها : "فاجأتني،كنت أتوقع أن يكون أكثر موقف مخيف في حياتك مواجهتك لثعبان أو عنكبوت أو شيء مشابه لهما".

ولم تذكر ريبيل ويلسون متى وقعت حادثة الإختطاف تحديداً.