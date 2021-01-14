عاصي الحلاني يرد على الانتقادات بحق الوليد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 11:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد ملة الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني وليد الحلاني، خرج الحلاني الأب عن صمته.

خرج الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن صمته بعد حملة حاقدة على ابنه الفنان اللبناني الوليد الحلاني لمجرد أنه نشر صورة تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في دبي، ووجه رسالة للمنتقدين والمسيئين إلى ابنه فكتب :”الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم .. يقول الحبيب (إن أشرّ الناس منزلة يوم القيامه من يتقيه الناس مخافة لسانه)”.

وكان عاصي وعائلته المكونة من زوجته كوليت بولس وابنته ماريتا وابنه الوليد سافروا إلى الإمارات العربية المتحدة وسيحرصون على تلقي اللقاح ضد الفيروس خصوصاً أنهم كانوا أصيبوا سابقاً به والتزموا الحجر المنزلي حينها.

إشارة إلى عاصي الحلاني كان نفى عبر موقع الفن الشائعة التي انتشرت عن وجود 25 حالة كورونا في حفلته التي أحياها في لبنان ليلة رأس السنة مع الفنانين ملحم زين ونادر الاتات، وأشار الى أن الموضوع عار تماماً من الصحة، وأكد أن الفبركة وصلت الى قرارات وغرامات إتخذت بحقه وفق خيال غريب لأن هذه الأمور غير موجودة في لبنان أقله على المستوى النقابي.

من ناحية أخرى وخلال تواجده في دبي، قام عاصي الحلاني بزيارة الشيف بوراك في مطعمه حيث استقبله بحفاوة وبعروض للطعام وسط جو من الفرح.