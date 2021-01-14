شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب في جلسة تصوير بالملابس الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة رنا سماحة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، جلسة تصوير جديدة بصحبة زوجها الملحن سامر أبو طالب، حيث ارتدى الزوجان الملابس الهندية في أحدث ظهور لهما، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين جمهورهما.

وظهرت الفنانة رنا سماحة بصحبة زوجها سامر أبو طالب، مرتديين الملابس الهندية، كما ظهرت في صورة أخرى بمفردها بنفس الزي، معلقة على الصورتين باللغة الهندية، قائلة :"الرومانسية الهندية".



رنا سماحة برفقة زوجها بالملابس الهندية





وحصلت المطربة الشابة رنا سماحة في وقت سابق، على درع موقع يوتيوب الفضى، وذلك بعد وصول قناتها إلى 100 ألف متابع، وشاركت رنا جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام" فيديو لحظة مفاجأة زوجها الملحن سامر أبو طالب لها بوصول الدرع، وقالت في الفيديو :"مبسوطة اوي بالدرع ده هو بالنسبالي حاجة كبيرة هو مجهود وتعب سنين كتير"، كما علقت قائلة :"ودي أحلى بداية لـ 2021".



رنا سماحة





وكانت الفنانة رنا سماحة قد كشفت أنها ارتدت فستان زفافها خلال حضور حفل دير جيست لتسلم جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2020، والتى حضرت له بصحبة زوجها الملحن سامر أبو طالب.