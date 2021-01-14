شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تكشف عن صورة من كواليس مسلسلها الجديد "ضل راجل" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نور، عن صورة من كواليس المسلسل الجديد "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، من إنتاج سينرجى، حيث نشرت الصورة عبر حسابها على انستجرام، اتبعتها بالقول: "من كواليس مسلسل ضل راجل.. قريباً".



نور

وبدأت النجمة نور، تصوير مشاهدها الأولى من المسلسل، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، فى الديكور الخاص بها ضمن أحداث المسلسل، وتقف نور أمام النجم ياسر جلال للمرة الثانية فى هذا المسلسل، بعد مسلسل "رحيم"، حيث تجسد دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل.





مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

وتشارك الفنانة نور، فى بطولة مسلسل "جمال الحريم"، الذى يعرض حالياً على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، ويشاركها فى البطولة خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، الفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، تأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى.