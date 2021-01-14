شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يعلن عن موعد حفلته الجديدة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان تامر عاشور، عن حفله الجديد يوم 24 يناير الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث نشر تامر عاشور عبر حسابه على تويتر، صورة من حفل سابق له في السعودية و كتب عليها : "وحشتوني".



تامر عاشور

من ناحية أخرى يعمل تامر عاشور على التحضير لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من تسجيل معظم أغانيه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.

أما الملحنون فيتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما الموزعون فيتعاون تامر مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".