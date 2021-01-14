شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب بـ"البالطو الأبيض" فى أحدث ظهور من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره ومتابعيه عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، صورة جديدة في أحدث ظهور له خلال تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيه ومعجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.



عمرو دياب عبر فيسبوك

وانهالت التعليقات على صورة الفنان عمرو دياب في دبي، حيث علق أحد متابعيه على الصورة عبر فيسبوك قائلا :" ياباشا البس ملوش دعوه انت بتحلي كل حاجه"، فيما علقت أخرى، بينما أشار البعض إلى البالطو الأبيض الذي يرتديه ويشبه إلى حد كبير ملابس الأطباء، حيث سأله بعض متابعيه عما إذا كانت هذه ذلك جزء من كواليس كليب أغنية جديدة يستعد لطرحها أم لا.



تعليقات على صورة عمرو دياب



جانب من التعليقات

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في دبى يوم 22 من شهر يناير الحالي ضمن مهرجان التسوق، ويعد الحفل الأول بعد طرح ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحا كبيرا، ويقدم عمرو من خلال الحفل عددا من المفاجآت.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن عدة أغانى هي، فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك، وشكرا.

ويضم ألبوم "يا أنا يا لأ" الذى طرحه الهضبة 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لأ: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".