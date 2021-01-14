شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الشربينى مطربة أغنية مونديال اليد: شكرا تامر حسنى لمنحى فرصة العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة الصاعدة هدى الشربينى عن سعادتها بالمشاركة بالغناء مع النجم تامر حسنى ومطرب الراب مروان موسى، فى أغنية "ارفع إيدك" وهى الأغنية الرسمية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام فى مصر، خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالى.





ونشرت هدى صورا من كواليس الكليب، عبر حسابها على إنستجرام، أتبعتها بالقول: "لقد كان من دواعى سرورى العمل مع اثنين من الشخصيات الملهمة للغاية، أنا ممتنة للغاية لهذه التجربة التى لا تُنسى ومتحمسة جدًا لما هو قادم". وأضافت هدى: "شكرا للنجم تامر حسنى لإيمانه بى ومنحى فرصة العمر".





ووقع الاختيار على النجم تامر حسنى ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث قدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة.

وقدم العمل مع النجم تامر حسنى، مطرب الراب مروان موسى، والمطربة الصاعدة من اكتشافه هى هدى الشربينى، لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، وحققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن نسبة مشاهدات عالية اقتربت من 4 ملايين مشاهدة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين.. على غنوة وأعلام فوق طايرين، ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالى.. رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا.. داخل جدو التيم.. كله هنا معلمين.. دوسة تانى على البنزين.. قلب لنا الموازين.. قاعدة للصبح.. كله بالحب.. نركز ونشن ونطلع عالتوب.. شفرة بتفك.. سحابة تحتينا والمنظر يخض.. لحظة تيجى مرة ما بتتعادش.. نحضر طول الجولة ومبنتعبش.. وطى وعالى الفوليوم على الماكس..على على السقف".