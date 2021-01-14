شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يشوق جمهوره لمسلسل "اللى مالوش كبير": الأكشن اللى جاى هيزعل جامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان أحمد العوضي جمهوره بمسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"، حيث شارك معجبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو على أنغام أغنية "غشيم" من كواليس مسلسله الجديد، الذى تشارك فى بطولته زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.

وعلق الفنان أحمد العوضي على الفيديو الذي تضمن صورته الشخصية وأغنية "غشيم"، قائلا: "الأكشن اللى جاى هيزعل جامد واتك على جامد، الخديوي نازل يحط وحطته هتبقى رايقة".

فى سياق متصل بدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما "اللى مالوش كبير"، فى سبتمبر الماضى المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، في منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب في أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.



أحمد العوضي عبر انستجرام

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من الشباب.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وآخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومخرج أول محمد الخبيرى وإنتاج سينرجى.