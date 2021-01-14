شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى تروج لـ lock down بجلسة تصوير مثيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية آن هاثاواى عن جلسة تصوير جديدة، ويبدو أن جلسة التصوير للدعاية لفيلمها الجديد lock down، حيث أرفقت الصور بتعليق "الموضة هى أن تجعلها موضة" مع هاشتاج #LockedDownFilm @HBOMax #Jan14، وهو اسم الفيلم وموعد عرضه.



آن هاثاواي في جلسة تصوير جديدة



آن هاثاواي في جلسة تصوير جديدة



آن هاثاواي في جلسة تصوير جديدة

وكانت قد كشفت Hbo عن الصور الأولى من فيلم lock down والذى يقوم ببطولته النجمة آن هاثاواى والنجم شيواتال إيجيوفور، وتدور أحداث الفيلم بعالم الحجر الصحى، حيث يناقش الفيلم مجموعة من المواقف الكوميدية فى ظل جائحة كورونا من خلال التزام مجموعة من الأصدقاء بالبقاء بمنازلهم فى ظل أزمة كورونا.

ويرصد الفيلم أيضاً مجموعة من التغيرات التى حدثت بالتزامن مع زمن كورونا من الاعتماد على وسيلة الاتصال عبر السوشيال ميديا وتغير وسائل الترفيهعما كانت قبل انتشار الفيروس الذى ضرب العالم، ويعتبر الفيلم من أوائل الأعمال التى تم انتاجها حول فيروس كورونا.

من ناحية أخرى انضمت الممثلة الشهيرة آن هاثاواى إلى بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً وفقاً لموقع the jakartapost والذى أكد أن الفيلم يحمل اسم French Children Don’t Throw Food والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم طرحها قبل ثمانية أعوام تحديداً عام 2012.

تلك الرواية مأخوذة عن قصة حقيقية ألفتها الصحفية الأمريكية باميلا دروكرمان، حيث نشر التقرير أن تلك الصحفية الأمريكية كتبت قصتها حينما تركت عملها وسافرت بغرض مساعدة زوجها وأبناءها لظروف عمل الزوج فى باريس، لتسافر إلى جانبه وتترك عملها فى الولايات المتحدة رغم نجاحها فيه، إلا أنها تركت كل ذلك وراء ظهرها لمساعدة الزوج.

وحققت الرواية نجاحاً كبيراً أثناء طرحها عام 2012، وهو ما شجع المنتجين لإقدام علي خطوة تحويلها إلي فيلم سينمائى تقوم ببطولته ان هاثاوي وقد أضاف التقرير أن الفيلم ينتمى إلي نوعية الأعمال الدرامية الكوميدية، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه خاصة مع نجاح انا هاثاوى من قبل في أكثر من فيلم كوميدي قامت ببطولته وهو ما يجعلها رهان جيد وفقاً للموقع لدي منتجي الأعمال الكوميدية بصفة عامة.