شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود .. زيارة الأهرامات تقوده لدخول قائمة التريندات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مينا مسعود النجم المصرى العالمى تصدر قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد زيارته أمس الأربعاء لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك ضمن برنامج زيارته لمصر الذى يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة، وكانت الزيارة بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة فى مصر، شارك مسعود فى زيارته الدكتور خالد عنانى وزير السياحة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



مينا مسعود

مينا مسعود أعرب عن سعادته الشديدة بزيارة الأهرامات، فهو حريص دائما على رؤيتها مع كل زيارة لمصر، وهذه لم تكن المرة الأولى التى يزور فيها منطقة الأهرامات، فقد سبق وزارها مرتين، وأوضح أنه ما زال يحتفظ بنفس مشاعره تجاه مصر، وعبر عن إعجابه الشديد بما يراه من براعة فى البناء وعظمة ما صنعه الأجداد من إعجاز هندسى فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسى الكبير، وصرح بأن مصر ستظل أعظم بلاد الدنيا بالنسبة له، وزيارته لها تعد واجبا على كل من حقق نجاحا بالخارج.



مينا مسعود يزور الأهرامات

مينا مسعود يستعد لبدء تصوير فيلم "فى عز الضهر"، وأوضح جورج شحاتة، مدير أعمال مينا فى مصر، أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود، لكنهم كانوا ينتظرون عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "فى عز الضهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، والفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.



مينا مسعود يزور الأهرامات

مينا مسعود لديه أكثر من مشروع عالمى، وكان من المقرر تصويرهم خلال هذا عام 2020، بالإضافة إلى فيلم "Aladdin 2" المفترض الانتهاء من تجهيزه خلال 2020.



مينا مسعود يزور الأهرامات

مينا مسعود حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عام 2019، بتقديمه النسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة " Aladdin "، من إنتاج شركة والت ديزنى.



مينا مسعود يزور الأهرامات رفقة وزيرى السياحة والهجرة



مينا مسعود يزور الأهرامات رفقة وزيرى السياحة والهجرة