شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لـ قصى خولى: انت فنان عظيم وراقى.. والفنان يرد: شهادة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان قصى خولى على النجمة نادية الجندى، بعد رسالتها له التى قالت له فيها عبر حسابها على انستجرام،:" بشكرك جدا من كل قلبي انت كمان فنان عظيم بتمنالك التوفيق في كل أعمالك وسعيدة بوجودي معاكم في البرنامج الجديد والمختلف".

ورد قصى خولى، على نجمة الجماهير، قائلا:" شهادة كبيرة ووسام ثمين على صدري من الاستاذة الكبيرة نادية الجندي الله يحميك ويديم عليك صحتك وعافيتك وفنك.. كل الحب"، وبعد ذلك ردت عليه نادية الجندى قائلة:" ياحبيبي انت فنان جميل ومحترم وراقي ربنا يخليك ويوفقك يارب".



قصى خولى



نادية الجندى

وتصدرت نادية الجندى خلال الأيام الماضية، مؤشرات البحث فى جوجل بسبب ظهورها فى أحد اللقاءات التليفزيونية وهى تخلع قناع نفرتيتى الذى ارتدته لتفاجئ لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنانين حسن الرداد، وقصى خولى، وسيرين عبد النور، ومهند المحمدى.

وأوضحت نادية الجندى كواليس تقديمها شخصية الملكة نفرتيتى، مؤكدة أن ذلك سببه حبها لهذه الملكة والشخصية التاريخية العظيمة، وملكة مصر، وقالت إن ماسك نفرتيتى صعب جداً وأنها تحب كل شىء صعب.

نادية الجندي سردت فى وقت لاحق موقفًا أثناء تصوير فيلم "ملف سامية شعراوى"، وقالت: "ماكنش وحيد حامد بيقبل حد يغير جملة وهحكي موقف أثناء تصوير الفيلم كان هناك رغبة في إحداث تغيير في بعض الأحداث ضمن السياق الدرامي وكانت تعديلات بسيطة جدًا لكنه رفض تمامًا، وقالهم شيلوا اسمي من على العمل رغم أن التغيير كان لا يذكر، وكان عنيد جدًا لدرجة أني وقتها برفقة محمد مختار حاولنا إقناعه أن التغيير يأتي في السياق الدرامي لكنه رفض تمامًا وفي النهاية استطاع نادر إقناعه وقتها وقبل على مضض".