شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لـ ”الخليج 365”: "ليه" أول طلعة فى 2021.. وأغنية جديدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد لـ الخليج 365 إن أغنية "ليه" هدية منه لجمهوره، وأنه يعتبرها أول طلعة في 2021، مؤكدا أن أعماله المقبلة ستكون، "ضرب نار"، وأضاف محمد فؤاد أن سعيد بالتعاون مع فريق عمل الأغنية الشاعر أسامة محرز والملحن محمد خلف، والموزع الموسيقى أحمد عبد السلام، مؤكدا أنه سيقدم أغنية جديدة قريبا من كلمات أسامة محرز أيضا.

وكان النجم محمد فؤاد أغنية "ليه"، طرح قبل قليل عبر "يوتيوب"، حيث شارك صورة البوستر الرسمي للأغنية من عبر انستجرام معلقا :"‏الآن أغنية ليه جديد ‎محمد فؤاد ٢٠٢١ متاحة على قناة اليوتيوب الرسمية".

وشوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخراً كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".

من ناحية أخرى سبق وحل النجم محمد فؤاد ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن آخر أغانيه "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة.

وقال النجم محمد فؤاد، فى حواره على تليفزيون ”الخليج 365” "الجدل اللى حاصل على أغنية الحفلة مش مفاجئ بالنسبة لى ومتوقع، والحمد لله اشتغلنا على إننا نعمل أغنية تشد الناس وتطرح تساؤلات، البعض يعجب بيها ويتقبلها، ناس تانية ترفضها، ده طبيعى وده من أيام كمننا وحيران، وأغنية فالسكة فالسكة، الحمد لله بنقى الحاجة الغريبة على ودان الناس وتخلق حالة من الجدل، أى حاجة جديدة بتخض فى الأول".