شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يتعاقد على فيلم "فارس" لـ أحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان الكبير حسين فهمى على المشاركة في بطولة فيلم "فارس"، للنجم أحمد زاهر، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف، على أن يتم بدء البروفات والإستعداد لإنطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.





فيلم "فارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للنجم أحمد زاهر، ويقدمه المنتج أيمن يوسف خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاح كبير، فضلا عن النجاح الكبير الذى حققه النجم أحمد زاهر مؤخرا خلال مسلسل "البرنس"، في رمضان الماضى، و"لؤلؤ"، والذى يعرض حاليا على قناة ON.





ويأتي إنضمام النجم حسين فهمى لفيلم "فارس"، ليعود للسينما بعد غياب عدة أعوام منذ أن شارك في فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمى وبيومى فؤاد.

يذكر أن أخر أعمال المنتج أيمن يوسف فيلم "زنزانة 7"، من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى وإيهاب فهمي وأحمد التهامى ومنة فضالى وآخرون، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وأخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز فيلم "حملة فرعون"، من بطولة عمرو سعد وعدد أخر كبير من الفنانين منهم محمود عبد المغنى وروبى ومحمد لطفي، بالإضافة إلى الملاكم العالمى مايك تايسون، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف كريم حسن بشير.