شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يغنى "الوجع شد" فى أحداث مسلسل محمد رمضان "موسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مطرب المهرجانات عمر كمال مقطع من أغنية "الوجع شد" التى يغنيها فى أحداث مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث طرح كمال المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وعلق قائلا "الوجع شد .. بس انا أشد"، وتقول كلمات الأغنية: ثابت لا يمكن انخ - نصبولى مليون فخ، لا لقيت حبيب ولا أخ - الكل باع إلا أنا، أنا بشترى ومببعش - أنا راضى ومبطمعش، على فكرة مبتغرقش - اللى فيها ربنا".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

وكان عمر كمال قد قال لـ"الخليج 365" تعليقا على ما تردد خلال الساعات الأخيرة الماضية عن ذهاب أرباح أغنية "بنت الجيران" إلى شركة نجوم ريكوردز المنتجة لألبومات الفنان محمد حماقى:" "بصراحة أنا أول مرة اسمع الخبر ده دلوقتى ولكن الموضوع مايخصنيش أنا لأن الأغنية على قناة حسن شاكوش الخاصة وأرباحها تعود ليه بس، وانا هتصل به دلوقتى عشان اشوف ايه الموضوع بالظبط".

وكان قد تعاقد عمرو كمال مؤخراً مع المنتج صفوت غطاس وتامرعبد المنعم، على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة للعرض مع الفيلم، والفيلم تأليف تامرعبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.