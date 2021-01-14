صدقي صخر: نواصل تصوير مشاهدنا في الموسم الثاني من "أنصاف مجانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان صدقي صخر، إن تصوير مسلسل "أنصاف مجانين"، مازال مستمرًا رغم انطلاق عرض أولى حلقات موسمه الأول على منصة VIU،

وأضاف في بيان صحفي "نصور بعض مشاهد الموسم الثاني من المسلسل وردود الأفعال منذ بدء عرض الحلقات والتي وصلتنا في موقع التصوير جعلت حماسنا كبير لمتابعة الجمهور، وخاصة أنه أمر ممتاز أن تتوافر 12 حلقة مرة واحدة للمشاهدة".

وتمنى صدقي أن يتعلق المشاهدين بشخصية "حازم"، التي يقدمها في المسلسل، وتطورها وعلاقتها مع أسماء جلال وأحمد خالد صالح.

ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" بدور حازم خريج فنون جميلة، ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوارقريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

"أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوارالكاتبة نجلاء الحديني.

وينتظر صدقي صخر عرض مسلسله "ليه لأ" قريباً على قناة mbc مصر، بعد النجاح الذي حققه على منصة شاهد.

يُذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر، كان الفيلم القصير "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام، وهو بطولة صدقي صخر وسارة عبدالرحمن. ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة، وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يُذكر أن من أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة"، كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الإنجليزية.