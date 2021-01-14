التقت بوالدتها بعد فراق 27 عامًا وأصيبت بانفجار بيروت.. تعرف على نانسي صلاح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة نانسي صلاح عن ارتباطها بالمخرج سامح عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن نانسي صلاح بعد ارتباطها بالمخرج الشهير:

- تخرجت في جامعة القاهرة من كلية الإعلام، وشاركت في العديد من العروض المسرحية بمسرح الجامعة.

- تُعد نانسي إحدى بطلات البرنامج الشهير "Snl بالعربي".

- شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها: "أسود فاتح، أبو العروسة، طلقتك نفسي".

- في أغسطس الماضي وخلال تصويرها مسلسل "أسود فاتح"، أصيبت نانسي في انفجار بيروت ونشرت عبر حسابها صورة لها أظهرت الجروح التي نتجت عن إصابتها في الانفجار.

- روت "نانسي"، في لقاء سابق مع منى الشاذلي، قصة انفصال والديها والتي أسفرت عن إخفاءها عن والدتها وعندما كبرت طلبت من والدها أن ترى والدتها ولكنه رفض، مؤكدة إنها دخلت مجال الإعلانات كي تصل إليها.

- وأكدت في اللقاء ذاته إنها تعرضت لوعكة صحية وحاول الكثيرون إسعادها من بينهم عمتها التي أرسلت إلى والدتها لرؤيتها بعد 27 عامًا، مشيرة إلى إنها فقدت الوعي عند رؤيتها.



