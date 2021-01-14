يوسف الشريف يحذر الفنانين من منتحل شخصيته: الحمد لله محدش صدقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان يوسف الشريف تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، حذر خلالها الفنانين من شخص ينتحل شخصيته ويتواصل معهم باسمه للمشاركة في أعمال فنية.

وكتب "الشريف": "عرفت مؤخرًا إن في حد منتحل شخصيتي وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفني في سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته في فيلم من إنتاجه".

وأضاف: "عرفت برضه إن الحمد لله محدش فيهم صدقه فبعد انتحال شخصيتي كذا مرة حبيت أوضح الآتي: أنا مش بتواصل مع أي فنان، وأطلب منه مشاركتي في أي عمل أنا بعمله عشان دي مسؤولية شركة الإنتاج اللي أنا بتعامل معاها".

وتابع: "أنا مش ناوي الحقيقة أنتج أي عمل فني ولا عندي الإمكانية لده، أرجو من الجميع التأكد من هوية الشخص المتصل، وأي حد يكلم أي فنان في مصر أو بره مصر ويقوله أنا يوسف الشريف وتعالى أعمل فيلم معايا يبقى نصاب، وشكرًا".

من ناحية أخرى، يشارك يوسف الشريف في رمضان 2021 بمسلسل "كوفيد-25".