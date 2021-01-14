ناجي الأسطا: الحمدالله صرت أحسن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 09:20 مساءً - منذ 54 دقيقة

طمأن الفنان اللبناني ناجي الأسطا محبيه عن صحته بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وقال عبر “تويتر”: “الحمدالله اليوم صرت أحسن بعد تجربة صعبة عشتها من من أسبوع لليوم”.

وأضاف: “الله لا يجرب حدا الحمدالله قطعت على خير”. وشكر إدارة المستشفى وللطاقم الطبي والمحبين والإعلاميين.

وأتى هذا بعد أيام قليلة على الكشف عن إصابته، وعُلم أن حالته الصحية مستقرة.

وأشار موقع “ET بالعربي” نقلاً عن مصدر مقرّب من الفنان قوله إنه “نُقل إلى المستشفى بعدما ساءت حالته الصحية وعانى ضيقاً في التنفس”.

وأضاف أنه “لم يتمكن في البدء من إيجاد سرير له في المستشفيات بسبب اكتظاظها بالمرضى إثر ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في لبنان.