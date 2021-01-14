هذه العلامات تدل على أنك مسحور … تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 09:20 مساءً - منذ ساعتين

السحر هو عبارة عن مجموعة من التعاويذ والعقد التي يلجأ لها الدجالين والمشعوذين، وذلك من أجل تسخير الجن وما شابه لإلحاق الأذى بشخص معين وبالتالي تدمير حياته، وكل شخص يقوم بفعل السحر بناءً على نواياه الشريرة.

يوجد الكثير من العلامات والدلائل المؤكدة التي تبثث أنك مصاب بالسحر، يوجد منها ما هو جديد ومنها مشابهة مع أعراض حياتية من الممكن أن يتعرض أي شخص لها، ولذا سوف نقطع الشك باليقين لكي تعرف العلامات الواضحة التي تدل على السحر.

توجد مجموعة من الدلائل التي لا يختلف عليها اثنين وذلك لاكتشاف إصابة الشخص بالسحر من عدمه وهي:

الابتعاد عن العبادات

الامتناع والنفور من مجالس العلم، الابتعاد عن فعل الأعمال الخيرة، ضيق في الصدر ينتاب هذا الشخص نتيجة سماع نصح وحديث عن الأمور الدينية الواجب عليه فعلها.

كثرة الكوابيس والأحلام المزعجة وتكرارها باستمرار.

تصاحب الأعراض السابق ذكرها أعراض أخرى بدنية مثل ارتفاع درجة الحرارة والشعور بتنميل وبرودة في الجسم، الشعور بالصداع المستمر والدائم وفي بعض الحالات يكون متقطع.

شارد الانتباه دائمًا ولس لديه أي قدرة على التركيز.

زيغ البصر والذهول مع انشغال التفكير.

شحوب في الجسد بالكامل وظهوره في حالة غير المعروف بها.

التوتر المستمر واختلاق المشاكل وابتداعها بدون أسباب، سرعة الغضب تجاه أبسط الأمور.

بالنسبة للرجال، الامتناع عن الاقتراب مع الزوجة، ثم يليه الإحساس بالانكسار والعزلة بصورة تدريجية.