ترامب مُهدد بـ"عزل سينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي ماكولي كولكين دعمه للدعوات المطالبة بحذف مشاهد دونالد ترامب من فيلم Home Alone 2: Lost in New York (هوم ألون 2).

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي، دشن أحد المعجبين بالسلسلة حملة لحذف مشاهد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من الفيلم، يوم الأحد الماضي.

واستجاب الممثل للدعوات المتزايدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بقوله: "دعوة لإزالة ترامب رقمياً من فيلم (هوم ألون تو)، اشتريت".





وذكر الموقع أن الحملة ترتكز على مشهد كريسماس عام 1992، عندما التقى "مكاليستر" دونالد ترامب في مدخل فندق بلازا، الذي امتلكه ترامب في الفترة من 1988 وحتى 1995.

وفي المشهد يسأل الصبي ترامب عن اتجاهات معينة، فيرد ترامب: "في آخر البهو على اليسار".

وتمكن أحد المعجبين بالسلسلة من حذف مشهد ترامب بالفعل، في مقطع جديد انتشر عبر "تويتر"، ولاقى إشادة شخصية من الممثل ماكولي كولكين.