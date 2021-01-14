أبرز 7 ترشيحات لأوسكار أفضل فيلم 2021.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتضمن اختيار أفضل فيلم في حفل جوائز الأوسكار كثيرا من العوامل، منها قوة السيناريو، وردود فعل النقاد على الفيلم، إضافة إلى إيراداته.

هذا العام تغيرت بعض المعطيات التي تحكم لجنة التحكيم من خلالها على المرشحين للأوسكار، بسبب جائحة كورونا.

موقع "جولد ديبي" الأمريكي يحاول في التقرير التالي التنبؤ بأفضل الأفلام المحتمل ترشحها للأوسكار في 2021.



1- Da 5 Bloods





فيلم "دا 5 بلود"، بطولة شادوك بوسمان وإخراج سبايك لي، ويتناول عودة 4 أشقاء جنود إلى فيتنام للبحث عن بقايا قائدهم الباسل في الحرب، على أمل العثور عليه.



2- The Father





فيلم "الأب" بطولة أنطوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، ويدور حول أب يرفض كافة المساعدات التي تحاول ابنته منحها إياه بينما يتقدم في السن.



3- Mank





فيلم "مانك"، بطولة جاري أولدمان وأماندا سيفريد، وإخراج ديفيد فينشر، ويتناول صراع المؤلف هيرمان مانك على حقوق ملكية سيناريو فيلم Citizen Kane.



4- News Of The World





فيلم "أخبار العالم"، بطولة توم هانكس وهيلينا زينجل، ويدور حول محاولة جندي مخضرم إعادة فتاة إلى أهلها في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية.



5- Nomadland





فيلم "فيلم نوماندلاند"، بطولة فرانسيس مكدورماند، ويتناول رحلة سيدة في الستين من عمرها في الغرب الأمريكي، بعد خسارة كل ممتلكاتها خلال الكساد العظيم.



6- Soul





فيلم "سول"، بطولة جيمي فوكس وتينا فاي، ويتناول محاولة مدرس موسيقى العودة إلى جسده بمساعدة الموسيقى، بعد أن غادرت روحه جسده بشكل غريب.



7- Tenet

فيلم "عقيدة"، بطولة روبرت باتينسون وإخراج كريستوفر نولان، ويتناول الفيلم محاولة عميل سري إيقاف الحرب العالمية الثالثة من خلال السفر عبر الزمن.