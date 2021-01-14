كيت وينسلت تعترف: "تعرضت للتنمر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الإنجليزية كيت وينسلت مؤخرًا عن تعرضها لحملة تنمر وتدقيق قاسية من الصحافة البريطانية في أعقاب طرح فيلم Titanic.

وحققت "وينسلت" شهرة عالمية عام 1997، عندما شاركت في بطولة ملحمة جيمس كاميرون، تيتانيك، بصحبة النجم ليوناردو دي كابريو، ونجح الفيلم في أن يحتل مركزًا في قائمة أعلى الأفلام إيرادات في التاريخ.

وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قالت "وينسلت"، إن الفيلم جعلها تختبر أسوأ أنواع الشهرة.





وأضافت: "أتذكر كيف كانت الصحافة تلاحقني، سيارات وراء سيارات تلتقط لي صورًا وأنا أتسوق للمنزل أو أحمل زجاجة لبن، لقد كان الأمر غريبًا".

وتابعت: "لقد تعرضت للتدقيق الجسدي ولم ترحمني الصحافة البريطانية وتم انتقادي كثيرًا، لقد كانوا قاسيين معي وشعرت أنني أتعرض للتنمر، كنت أتمنى أن يمر ذلك كله ورغم أنه مر بالفعل، لكنني كنت أفكر حينها، إذا كان ما يحدث معي هو معنى الشهرة فأنا لا أرغب بها".

وذكرت وينسلت، أنها عزفت تمامًا عن القيام بأفلام تجارية بعد تيتانيك وفضلت الأفلام المستقلة الصغيرة، بسبب ما تعرضت له، إضافة إلى رغبتها في تعلم التمثيل، لأنها كانت ترى الطريق أمامها طويلًا.



