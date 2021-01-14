درع المليون "لايك" من أنغامي إلى نانسي!

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"عم بتعلّق فيك" هي أوّل أغنية في تاريخ أنغامي تتخطّى المليون إعجاب أو like على التطبيق الموسيقي الأوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في المناسبة تسلّمت نانسي عجرم درع المليون إعجاب من أنغامي، وهي شاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان."

من جانبه قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل."

إشارةً إلى أنّ "عم بتعلّق فيك" راكمت أكثر من 27 مليون إستماع وهي في صدارة أغنيات نانسي الأكثر استماعًا على أنغامي، تليها مباشرةً "معقول الغرام" و"حاسة بيك".