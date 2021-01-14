شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب تعلن وفاة جدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة الشابة مريم عامر منيب، ابنة المطرب الراحل عامر منيب، عن وفاة جدها محمد الألفى، مساء اليوم الخميس، حيث كتبت عبر ستورى حسابها على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله جدى حبيب قلبى محمد الألفى، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وسبق وحذرت مريم عامر منيب، من حساب مزيف ينتحل اسمها وينشر على لسانها أشياء غير صحيحة، ونشرت صورة من أحد منشورات الحساب المزيف عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "هذا المنتحل ينشر أشياء على هذه الصفحة مدعيًا أنه أنا.. ليس فقط أنهم ينشرون أشياء ليس لديهم الحق فى نشرها، لكن ثقتهم الفاضحة جعلتهم يدعون أننى لا أقبل الحياة كما هي، ولا أقبل مصيرى بعد وفاة بابا".





وأضافت مريم عامر منيب، فى تدوينتها، "أى شخص يعرفنى جيدًا يعرف أننى شخصية إيجابية وأقبل ‏أى ابتلاء من ربنا الحمد لله.. لذلك هذا بالتأكيد شيء لن أشاركه مع أحد".

وتسببت وفاة عامر منيب بعد صراعه مع سرطان القولون فى صدمة كبيرة لدى عشاقه وزملائه من أبناء الوسط الفنى بعد وفاته فى سن صغير، إلا أن أعماله الغنائية وأفلامه التى قام ببطولتها لا تزال إلى الآن تخلد اسمه بين قلوب محبيه، عامر منيب الذى اشتهر بغناء الأغانى الرومانسية طوال مشواره.