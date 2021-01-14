شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطرح أغنية "ليه" عبر اليوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد فؤاد أغنية "ليه"، اليوم الخميس، عبر "يوتيوب"، حيث شارك صورة البوستر الرسمي للأغنية من عبر انستجرام معلقا :"‏الآن أغنية ليه جديد ‎محمدفؤاد ٢٠٢١ متاحة على قناة اليوتيوب الرسمية".

وشوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخراً كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".



الفنان محمد فؤاد

من ناحية أخرى سبق وحل النجم محمد فؤاد ضيفًا على الزميل على الكشوطى فى لقاء على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن آخر أغانيه "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة.



محمد فؤاد يطرح أغنية ليه

وقال النجم محمد فؤاد، فى حواره على تليفزيون ”الخليج 365” "الجدل اللى حاصل على أغنية الحفلة مش مفاجئ بالنسبة لى ومتوقع، والحمد لله اشتغلنا على إننا نعمل أغنية تشد الناس وتطرح تساؤلات، البعض يعجب بيها ويتقبلها، ناس تانية ترفضها، ده طبيعى وده من أيام كمننا وحيران، وأغنية فالسكة فالسكة، الحمد لله بنقى الحاجة الغريبة على ودان الناس وتخلق حالة من الجدل، أى حاجة جديدة بتخض فى الأول".