جينيفر لوبيز تتألق فى أحدث جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات الفرنسية.. صور

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار في أحدث ظهور لها خلال جلسة تصويرية لصالح مجلة "ELLE" الفرنسية، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة من جلستها التصويرية التي تألقت فيها.



وطرحت الفنانة العالمية جنيفر لوبيز كليب أغنية In The Morning هذا الأسبوع، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من كليب In The Morning، لاقى إعجاب الآلاف من متابعيها .

وحثت جنيفر لوبيز جمهورها على مشاهدة كليب الأغنية الجديدة، معلقة عبر انستجرام "وقد أحبت فتى أكثر مما أحبته... أنا متحمسة جدًا لأنك تشاهد الفيديو الرسمى لـ In The Morning، إنه مليء بالرمزية".



استطاعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، أن تحافظ على رشاقة جسمها رغم بلوغها عمر 51 عاما، وذلك بفضل اتباعها لممارسة التمارين الرياضية مثل الزومبا لمدة ساعة تقريباً تتراوح من أربع لخمس مرات فى الأسبوع مع التركيز على أجزاء مختلفة من الجسم فى كل مرة، وتناول نظام غذائى صحى، خالى من الدهون غير الصحية، وفقاً لما ذكره موقع " oprahmag ".



