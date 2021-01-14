شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تشوق جمهورها: "أيام قليلة تفصلنا عن عملى الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة اللبنانية كارول سماحة، جمهورها لأحدث أعمالها عبر حسابها على تويتر، ولكن لم تكشف عنه، وكتبت :"أيام قليلة تفصلنا عن عملي الجديد"، وتحمس جمهورها للعمل الجديد متسائلين اذا كان ألبوما أم فيلما جديدا.



كارول سماحة

وطرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة"، الأيام الماضية ألبومها الجديد "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، ويتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، ايام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد و انت حبيبى، بأخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام .

وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما ميلاديا تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية، وقد روجت للألبوم خلال الآونة الأخيرة بشكل كبيرعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر عن احتواء الألبوم على أغنية رومانسية قائلة" مين قال بعيد الميلاد ما بنحتفل بالحب و العشاق..أغنية كل عيد وانت بخير حبيبى ..أغنية رومانسية من أجواء العيد بتسمعوها الليلة"، الأغنية من كلمات كارول سماحة وألحان هيو مارتن.