شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج على العربى: مهرجان الجونة من أهم الداعمين لفيلمى "كباتن الزعترى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج والمنتج علي العربي تعليقا على مشاركة فيلمه "كباتن الزعتري" في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس والذي يقام في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، في بيان صحفي، إنه سعيد وفخور بمشاركة الفيلم في المهرجان ويعتبره انتصارا لحلمه وشغفه بالسينما، ولأنه أيضا واحد من أعرق وأكبر المهرجانات السينمائية العالمية ولا يقبل الكثير من الأفلام من المنطقة العربية.

المخرج علي العربي

وأضاف علي العربي، أنه من الجيد أن يشارك فيلم مصري في السوق الأمريكي لأنه سوق عالمي ضخم وليس لدى العديد من المخرجين خبرة كبيرة به على عكس السوق الأوروبي الذي استطاع المصريون المنافسة به منذ سنوات طويلة، وأشار علي العربي إلى مهرجان صاندانس يضمن للفيلم مشاهدة كبيرة في العالم كله ليس فقط على مستوى الجمهور وإنما على مستوي المؤسسات الداعمة للسينما وشباب السينمائيين.



جانب من كواليس الفيلم بطلي العمل مع المخرج على العربي

وأوضح علي العربي أنه التقي المراهقين، "محمود وفوزي" بطلي الفيلم عام 2013، مشيرا إلى أن الفيلم عمل ملهم وهو عن الحلم والصداقة وكرة القدم وعن الحالمين في أماكن تنعدم فيها الفرص.

واستكمل المخرج والمنتج للفيلم علي العربي قائلا، إن تصوير الفيلم كان يستمر لحوالي 6 إلى 7 شهور متواصلة في العام ما بين التصوير داخل المخيم وغيرها من الدول في نفس الوقت، وهو ما يجعل العمل أكبر إنتاج في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وهي التكلفة التي تحملها بالكامل، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء ومارك لطفي المنتج الاستشاري ممن شكلوا إضافة كبيرة للفيلم.



لقطة من فيلم كباتن الزعتري المشارك في مهرجان صانداس

وأضاف على العربي أن مهرجان الجونة السينمائي محطة مهمة في بداية خروج الفيلم لأنه ثاني المهرجانات التي تقدم له لطب دعم منه، وفعلا حصل الفيلم على دعم كبير ليس ماديا فقط، فهو من أهم المنصات الداعمة للأفلام وسوق كبير عالمي في مصر تستطيع من خلال التعرف على كثير من صناع السينما وروادها وكان تجربة مهمة جدا للفيلم والمهرجان دعمنا بشكل كبير.

واختتم علي العربي حديثه بأنه يتمني أن يشعر العالم بالمشاعر التي يشعر بها بطلا الفيلم والتي تتشابه مع الظروف التي نعيش فيها حاليا، فبطلا العمل معزولان داخل مخيم، والعالم كله الآن معزولا أيضا بسبب فيروس كورونا.