الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بصحبة ابنتها وحفيدتها فى صورة من دولاب الذكريات

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القاهرة - سامية سيد - شاركت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عبر حساب والدتها على انستجرام، صورة من دولاب الذكريات، ظهرت فيها النجمة الراحلة رجاء الجداوى بصحبة ابنتها أميرة وحفيدتها روضة، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.



الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بصحبة ابنتها أميرة وحفيدتها روضة في صورة من دولاب الذكريات

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا فى يوليو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنذ ذلك الحين قررت ابنتها أميرة وحفيدتها روضة الاستمرار فى نشر صورها على حسابها الشخصى عبر انستجرام.

وتزوجت الفنانة الراحلة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة.



من ألبوم الذكريات الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بصحبة ابنتها أميرة وحفيدتها

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.