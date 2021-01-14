شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان لـ تليفزيون ”الخليج 365”: مقولة السينما باقية وخالدة لم تعد موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم السورى جمال سليمان خلال لقائه فى تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل عمرو صحصاح، عن السبب وراء عدم تواجده سينمائياً واهتمامه بالدراما التليفزيونية، موضحاً: "أنا غير مركز في السينما أصلاً، منذ أن كنت شاباً، وجايز ما سأقوله أكون بفكر بشكل خاطئ لكنى قدمت مسلسلات مثل "صلاح الدين" و"صقر قريش" و"الفصول الأربعة" و"خان الحرير" و"الثريا"، فايه هيا السينما اللى كانت بتتعمل تأخذنى من هذه الأعمال؟.

وأكد جمال سليمان "بعد مرور 25 سنة على هذه المسلسلات، حد يقولى إيه الفيلم الذى تم إنتاجه من 25 سنة أمام هذه المسلسلات؟!، وحكاية السينما باقية وخالدة والتليفزيون زائل لا أعترف بها ولم تعد موجودة، ثانيا سوريا لا يوجد بها صناعة سينما من الأساس.

وأشار النجم السورى: "ومصر هى البلد الوحيدة التى بها صناعة سينما وإنتاج ولها نجومها ومخرجيها ومؤلفيها وهى مش محتاجانى وخلينا منطقيين، لأن لهم نجومهم ولكن عندما يكون هناك دور لى وينادينى بكون أكثر من سعيد، وأنا بعمل فيلم دلوقتى اسمه "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

يعود جمال سليمان إلى السينما من خلال فيلم جديد يحمل اسم "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد غياب سنوات طويلة حيث قدم آخر أفلامه "ليلة البيبى دول" مع المخرج عادل أديب وبمشاركة العديد من النجوم مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز وليلى علوى وسلاف فواخرجى وعدد آخر من النجوم.

كما يصور سليمان مشاهد مسلسله الجديد "الطاووس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، سيناريو وحوار كريم الدليل، ويشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وجاري التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.