شكرا لقرائتكم خبر عن ماكولى كولكين طفل فيلم Home Alone 2 يدعم حذف مشهد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم النجم الأمريكي ماكولي كولكين، والذى لعب دور الطفل في فيلم Home Alone 2، مطالب عدد من رواد السوشيال ميديا، بإزالة الجزء الذى ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس الأسبوع الماضى ، وتزامنا مع حظره من موقع تويتر وإجراءات عزله.

علق النجم الأمريكي ماكولي كولكين ، على إحدى التغريدات التي طالب بإزالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المشهد، حيث كتب :" برافو"، والتي حصلت على أكثر من 137 ألف إعجاب حتى الآن.



ماكولي كولكين عبر تويتر

وأفادت جريدة ديى ميل البريطانية، أن الكثيرين وقعوا عريضة على موقع Change.org ، فيما طالب البعض من ديزني ألا تكتفي بإزالة ترامب من الفيلم ، بل أن تستبدله بالرئيس المنتخب جو بايدن.



استبدال جو بايدن بدلا من ترامب

ترامب ظهر في الفيلم الشهير الذى أنتج عام 1992، لعده ثواني داخل فندق بلازا نيويورك، الذي كان يملكه في ذلك الوقت، بعد أن سأله الطفل "ماكولاي كولكين" عن اتجاه الخروج من الفندق، ولم يكن ذلك الظهور الوحيد له في الأفلام، فظهر ايضاً في فيلم Zoolander، و Ghosts Can't Do It.



ماكولي كولكين

وعادة ما يبدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اعتزازه بمشاركته في فيلم "هوم ألون 2" "Home Alone 2" قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث سبق وأنه خلال حديثه إلى عسكريين وقد سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد، ورد قائلا: "كنت قد اشتريت يومها للتو فندق "بلازا" في نيويورك، وصورت بعض من مشاهد الفيلم في العام 1992.