شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اعتذار هيفاء وهبى عن المشاركة فى "حرب أهلية" أمام يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ شهر تقريبا أعلنت شركة العدل جروب ترشيح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى للمشاركة فى مسلسل "حرب أهلية" أمام النجمة يسرا، ومع هذا التصريح للشركة المنتجة لم تدل هيفاء بأى تصريحات سواء بالموافقة أو بالنفى على هذا الترشيح، وهذا على غير عادتها حيث إنها فى الغالب تنشر كل ما هو جديد بحياتها عبر منصاتها الإلكترونية.

وبعد إصابة يسرا ومنتج العمل بفيرس كورونا توقفت جلسات عمل المسلسل، وعلم ”الخليج 365”، من مصدر داخل الشركة المنتجة للمسلسل أن الفنانة هيفاء وهبى اعتذرت عن المشاركة خشية من فيروس كورونا، خاصة أنه فى حالة انضمامها لهذا العمل ستضطر للمجىء إلى مصر والسفر من مكان لآخر فى الوقت الذى تلتزم فيه بالإقامة بمنزلها بلبنان.

يذكر أن المنتج المنتج جمال العدل قد صرح قبل إصابته بكورونا لـ"الخليج 365"، أنه يستعد لتصوير مسلسل النجمة يسرا خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل، مشيراً إلى أن حلقات المسلسل وصلت لـ20 حلقة حتى الآن، لافتاً إلى أنه لم يستقر على اسم المسلسل حتى الآن، وسيعلن عن الاسم وقت انطلاق التصوير على أقصى تقدير.

وأوضح العدل، فى تصريحات سابقة، أن اختيار الشخصية التي ستقدمها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، سيكون بمثابة مفاجأة، لاسيما أن هيفاء ستقدم دورا مختلفا ومميزا فى نفس الوقت، وأحداث المسلسل تتطلب وجود نجمة بجانب يسرا، وهو ما دفعنا للتعاقد معها.

وعن التعاون للمرة الثانية مع المخرج سامح عبد العزيز، أكد العدل، أن سامح مخرج "شاطر" وله رؤية فنية وأبعاد قد تكون مختلفة فى السوق، وهو ما جعلنا كشركة إنتاج نكرر التعاون معه.

يشار إلى أن جمال العدل ينافس بمسلسلين فى دراما رمضان المقبل، وهما للنجمتين نيلى كريم، من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ومسلسل يسرا من تأليف أحمد حسن، وإخراج سامح عبد العزيز.