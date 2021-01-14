شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إبراهيم فخر يدير مناقشة كتاب حسام داغر "استوديو الممثلين" 28 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسام داغر عن موعد حفل توقيع كتابه "استوديو الممثلين"، وذلك يوم الخميس 28 من شهر يناير فى الدقى الساعة السادسة مساء، ويدير ندوة مناقشة الكتاب المخرج إبراهيم فخر.



حسام داغر



كتاب حسام داغر

قال الفنان حسام داغر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه أهدى كتابه الجديد "استوديو الممثلين" لكل من علمه حرفا، وهم الروائى الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، والناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أما الإهداء الثالث فاختار "داغر" أن يكون لوالدته، وأكد أنها أول من علمته القراءة وشجعته عليها، ولا يزال يذكر يدها ممسكة بيده وهي عائدة به من المكتبة.

وأشار إلى أنه كتبت رثاءً إلى "توفيق رزق الله" فى مقدمة الكتاب، عسى أن يشعره ويشعر القراء بأهمية وجودهما في حياته، حتى لو كان ما تعلمه منهما بدون لقاء.