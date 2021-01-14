صلاح عبدالله يحتفل بوصول متابعيه عبر "إنستجرام" إلى مليون متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان صلاح عبدالله بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، وعلق على ذلك ساخراً كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: بعرقب وبمجهودي بدون أي دفع أو دعم، كما أشار لدور بناته حين كتب: "ماليش فى الإنستجرام بس بناتي قالولي جربه".

وانتهى صلاح عبدالله مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "في يوم وليلة" إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وبطولة أحمد رزق وداليا مصطفى و نضال الشافعي وولاء الشريف، المقرر عرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية، ويعرض خارج السباق الرمضاني".